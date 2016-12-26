Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 20 yıl çalıştığı iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen Nihat Bulca (50) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye iş adamı Sabri Yürür de katıldı. Gözyaşı döken iş adamı aile yakınlarının tepkisi üzerine aracına binerek camiden ayrıldı.

YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

17 yıldır yanında çalıştığı iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen şoför Nihat Bulcu, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen iş adamı Sabri Yürür'e, Bulcu'nun yakınları tepki gösterdi. Cenazeye katılamayan iş adamı gözyaşı dökerek camiyi terk etti.



(İş adamı Sabri Yürür, oğlunun bıçakladığı şoför Nuhat Bulca'nın kızına sarıldı.)

20 YILLIK ŞOFÖRLERİNİ BIÇAKLADI

Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda önceki gün meydana gelen olayda iş adamı Sabri Yürür'ün üvey oğlu olduğu öğrenilen Burhanettin Tarkan Yürür, bekçi kulübesinde tartıştığı 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞLAYARAK CAMİDEN AYRILDI

Nihat Bulca için Beykoz Ortaçeşme Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenayeye Bulca'nın aile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınacağı sırada iş adamı Sabri Yürür'ün de camiye geldiği görüldü. Yürür'ü gören Bulca'nın yakınları, iş adamına tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sırasında ağladığı görülen iş adamı, ağlayarak camiyi terk etti.



Nihat Bulca'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı mezarlığında toprağa verildi.

NELER OLMUŞTU?

Olay, Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda önceki gün saat 11.00'de meydana geldi. İş adamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür, 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca'yı aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.