Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta iki ayrı valiz içerisinde 20 paket halinde 20 kilo 815 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise dün adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine gönderildi.

