Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Eskil, Ortaköy, Sarıyahşi, Ağaçören ilçeleri ile merkeze bağlı Sultanhanı Beldesi'nde eğitime 27 Aralık Salı günü ara verildiğini belirtti.