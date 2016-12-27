Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kozyörük Mahallesi merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte evinden kahvehaneye çıkan Remzi Özeren (74) yönetimindeki 59 LF 617 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten dereye uçtu.

Kazada traktör şoförü Özeren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan Saim Tosun'un (69) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili jandarma jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.