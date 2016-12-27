İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kavak'taki tüm okullarda 28 Aralık Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.
Samsun'da eğitime kar engeli
27.12.2016 - 23:01 | Son Güncelleme: 27.12.2016 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Kavak ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.
Etiketler : Samsun,
432891 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432891.aspx
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