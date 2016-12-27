İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kavak'taki tüm okullarda 28 Aralık Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.