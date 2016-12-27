Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kavak'taki tüm okullarda 28 Aralık Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.