Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kış yüzünü tam anlamıyla göstermeye başlayıp soğuk havalar etkili olurken, sokakta yaşayanlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahip çıktı.

Bu kapsamda, sokaklarda ve parklarda arama çalışmaları yapan İBB zabıtaları, evsiz vatandaşları tespit etmeye devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de sokakta yaşayan evsizlerin toplandığı noktalardan biri Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu oldu. Sokakta yaşayan evsizlerin yaklaşık 10 gündür spor salonunda ağırlandığı öğrenildi.

Kapalı spor salonunun önünde hava almaya çıkan evsizlerin bahçede vakit geçirdiği görüldü.

Evsizlere günde 3 öğün yemek veriliyor, televizyon izleme imkanı sunuluyor. Spor salonunda ağırlanan evsizlerin ağır kış şartları geçene dek ağırlanmaya devam edileceği de alınan bilgiler arasında.