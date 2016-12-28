Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı olarak aranan 42 ELN 78 plakalı otomobili, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'nde park halinde buldu.

Aracın yakınında beklemeye başlayan ekipler, otomobili almak için gelen Hasan Hüseyin K'yı (25) gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, otomobili çaldığı iddia edilen Muammer D. (25), Mustafa K. (26) ve Hasan Y. (22) polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan bu kişilerin, çaldıkları otomobille Meram ilçesinde Hurşit E'yi darbedip para ve cep telefonunu gasbettiği öğrenildi.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine teslim edildi.