İfade işlemleri sırasında fenalaşan genç kadın, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada Cady adı verilen bir kız bebek dünyaya getirdi. Jandarma ekipleri, hastanede ziyaret ettiği Filistinli anneye çiçek verdi. İsrail ablukasındaki Gazze’den yaklaşık 1 ay önce yola çıktıklarını anlatan Qista, İtalya’ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. “Daha iyi bir hayat için yola çıktık. Savaş hayatları çok kötü etkiledi. Gazze’den ayrıldığımızda nereye gideceğimizi bile bilmiyorduk” dedi. Qista, tedavi işlemlerinin ardından eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sınır dışı edilecek.
Kaçarken yakalandı sorguda doğum yaptı
28.12.2016 - 06:51 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Fethiye’de umut yolculuğuna çıkmak isterken jandarma tarafından yakalanan 260 kaçak arasında bulunan hamile Areej Qista (27) sahil güvenlik botuyla ilçeye getirildi.
Etiketler : mülteci,hamile,kadın,haberler,kaçak,
432939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432939.aspx
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