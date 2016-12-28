Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İfade işlemleri sırasında fenalaşan genç kadın, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada Cady adı verilen bir kız bebek dünyaya getirdi. Jandarma ekipleri, hastanede ziyaret ettiği Filistinli anneye çiçek verdi. İsrail ablukasındaki Gazze’den yaklaşık 1 ay önce yola çıktıklarını anlatan Qista, İtalya’ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. “Daha iyi bir hayat için yola çıktık. Savaş hayatları çok kötü etkiledi. Gazze’den ayrıldığımızda nereye gideceğimizi bile bilmiyorduk” dedi. Qista, tedavi işlemlerinin ardından eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sınır dışı edilecek.