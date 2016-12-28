Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların heyecanla beklediği 2017 hac müracaatları bugün başlıyor. Hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Yani Diyanet tarafından 2017 yılında otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Kayıt yenilemeler 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ücret alınmayacak. Kayıt yenileyen hacı adayları da http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar “kesin kayıt yaptırabilir” belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alacak. Yetkililer, hacı adaylarını cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yönünde uyardı.