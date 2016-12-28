Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir markette çalışan 1 çocuk babası Bekir Burhan (27), 13 yaşındayken lenf kanserine yakalandı. Hastalığı 2 yıl süren tedaviyle yendi. Sık sık bayılma şikâyetiyle hastaneye giden Burhan, 2010’da Glioblastoma multiforme adlı bir kötü huylu beyin tümörüne yakalandı. Doktorlar, acil ameliyat önerdi ancak felç olma riski vardı. 6 ay şifa arayan Burhan, beyin cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel’le tanıştı. Genç adam tümörün çıkarılması, kemoterapi ve ışın tedavisiyle kötü günlere veda etti. Ancak tümörsüz dönem 6 yıl sürdü. Kontrole gittiği hastanede tümörün tekrarladığını öğrendi. Yine Prof. Dr. İşlekel’e başvuran Bekir Burhan, uyutulmadan konuşa konuşa ameliyat edildi. Beyin içindeki tümör, navigasyon yardımıyla yeri tespit edilerek alındı. Sağlığına kavuşan Burhan “Çok iyiyim. Doktorlarıma sonsuz teşekkürler” dedi. Cerrahi müdahaleyi anlatan İşlekel, “Bu metoda çift sağlama diyoruz. Navigasyon cihazı, yol gösteriyor, riskleri minimuma indiriyor” şeklinde konuştu.