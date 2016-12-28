Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni yılda uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre cezalar şöyle...

- Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara aykırı olarak atıkları toprağa verenler, 50 bin 975 lira ödeyecek.

- Eğlence yerlerine 25 bin liraya kadar gürültü cezası kesilecek.

- Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 54 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olanlara 2 bin 117 lira ceza uygulanacak.

- Kanuna aykırı olarak anız yakanlara da her dekar için 42,44 lira tutarında para cezası kesilecek.

- Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere kesilecek ceza tutarı 42 bin 479 lira.

- Denizler, akarsular, göller ile tarım alanlarında belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlar, metreküp başına 254,87 lira ödeyecek.

- Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenler, 203 lira verecek.

- Tehlikeli atıkları kanunlara aykırı bertaraf edenlere ise 212 bin 419 lira ile 2 milyon 124 bin 250 lira aralığında ceza uygulanacak.

- Tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlara, ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 4 milyon 248 bin 508 lira ceza verilecek.

- Para cezaları, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak.