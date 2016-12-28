Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni yılda uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre cezalar şöyle...
- Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara aykırı olarak atıkları toprağa verenler, 50 bin 975 lira ödeyecek.
- Eğlence yerlerine 25 bin liraya kadar gürültü cezası kesilecek.
- Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 54 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olanlara 2 bin 117 lira ceza uygulanacak.
- Kanuna aykırı olarak anız yakanlara da her dekar için 42,44 lira tutarında para cezası kesilecek.
- Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere kesilecek ceza tutarı 42 bin 479 lira.
- Denizler, akarsular, göller ile tarım alanlarında belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlar, metreküp başına 254,87 lira ödeyecek.
- Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenler, 203 lira verecek.
- Tehlikeli atıkları kanunlara aykırı bertaraf edenlere ise 212 bin 419 lira ile 2 milyon 124 bin 250 lira aralığında ceza uygulanacak.
- Tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlara, ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 4 milyon 248 bin 508 lira ceza verilecek.
- Para cezaları, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak.
Çevreyi kirletene 203 lira para cezası kesilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni yılda uygulanacak idari para cezaları artırıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni yılda uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre cezalar şöyle...
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