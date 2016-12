Türkiye Gazetesi

Samsun İlkadım İlçesi'nde 7 gün önce meydana gelen olay iddiaya göre Melike adlı genç kızın, inşaat malzemeleri satan bir işyerinde çalışmasıyla başladı.



Bir hafta önce işe gitmek için evden ayrılan Melike Seven'in geç saatlere kadar eve dönmemesi ve telefona da cevap vermemesi üzerine aile endişelenmeye başladı. Aile bir gün sonra çalıştığı işyerine gittiğinde çocuklarıyla karşılaştı. Melike Seven babasına "Senden özür dilerim evimize akşam geleceğim" diyerek babasının yanından ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi.



Bunun üzerine baba Seven polise giderek olayı anlatıp kayıp başvurusunda bulundu.



POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmanın ardından genç kızın İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'nde oturan S.Ç. adlı kişi birlikte kaldığını belirleyip eve baskın yaptı. Daha önce Oktay isimli bir kişiyle beraber olduğunu söyleyen Melike Seven onun yanından ayrıldıktan sonra bugün S.Ç.'nin evine geldiğini söyledi.



Cinayet masası ekipleri yaşı küçük olan M.S.'yi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. S.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.



NE OLMUŞTU?

“İşe gidiyorum” diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Melike Seven'den 8 gündür haber alınamıyordu! Samsun'da yaşayan kız sosyal medya hesabından son olarak "Harap oldu duygularım" mesajını paylaşmıştı. Arkadaşları ise Melike'nin, S.Ç. tarafından 'anne ve babanı öldürürüz, bizimle geleceksin' diye tehdit edildiğini öne sürmüştü.