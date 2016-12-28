Ömer Kubat idaresindeki 21 FS 028 plakalı öğrenci servisi, Payamlı Mahallesi'nde yoğun sis nedeniyle Necmi Çimen'in kullandığı 63 K 6145 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.