Ömer Kubat idaresindeki 21 FS 028 plakalı öğrenci servisi, Payamlı Mahallesi'nde yoğun sis nedeniyle Necmi Çimen'in kullandığı 63 K 6145 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı, yaralılar var
28.12.2016 - 09:53 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,şanlıurfa kaza,haberler,
432997 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432997.aspx
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