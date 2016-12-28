Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Mihraplı durağında yolcuların arasında otobüsü bekleyen bir köpek, gelen Terminal otobüsüne bindi. Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolcular arasında yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Soğuktan üşüdüğü için otobüse bindiği düşünülen köpek 10 durak sonraki BUTTİM durağında inerek kayıplara karıştı. Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşlarında yüzünün gülümsemesine neden oldu.