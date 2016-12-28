Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Peyamlı Mahallesinde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 21 FS 028 plakalı öğrenci servisi, yoğun sis nedeniyle Necmi Ç.'nin kullandığı 63 K 6145 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP



Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Üçkilise köyünde ikamet eden 6 şahıs sabah erken saatlerinde yola çıkarak Kilis'in Kelmincik köyünde kilit taşı döşeme işini yapmaya gitti. Çalışırken bir yakınlarının vefat haberinin gelmesi üzerine 6 arkadaş işi bırakıp tekrar köye gitmek için yola çıktılar. Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e seyir halindeyken Gedik köyü mevkinde İsmail Yüceler yönetimindeki 27 L 2164 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Olay yerinde araç içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 5 kişi ve araç sürücüsü İsmail Yüceler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine trafik jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken yaralılar 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan araç sürücü İsmail Yüceler kaldırıldığı Oğuzeli Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken , diğer 5 yaralı tedavi altına alındı.

YOZGAT

Yozgat’ın Sarayken ilçesi yakınlarında İranlı yolcuları taşıyan otobüs kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza sabah saat 8.30 sularında Yozgat’ın Saraykent ilçesinde meydana geldi. Yılbaşı tatili için İran’dan Ankara’ya gitmekte olan İhsan Rahman yönetimindeki tur otobüsü Yozgat’ın Saraykent İlçesine yaklaştığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında şoför ve muavinle birlikte otobüste bulunan 9 kişiden 6’sı hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü İhsan Rahmani kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ve kontrolden çıkan otobüsün şarampole yuvarlanmasına engel olmadığını söyledi. Yıl başı tatili için Tahran’dan Ankara’ya gittiklerini ve bazı yolcuların ise yol güzergahında farklı illerde indiklerini belirten şoför İhsan Rahmani bu nedenle otobüsteki yolcu sayısının az olduğunu dile getirdi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri ise kazayla ilgili amirlerine bilgi verdi.



Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ise iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da toplu taşımada kullanılan otobüs buzlanma nedeniyle şarampole devrildi,çoğunluğu öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi’nde Misland yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Gültekin idaresindeki 23 LU 913 plakalı belediye otobüsü, Fatih lisesi istikametine seyir halindeyken kayarak kaldırıma çıkıp şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan çoğunluğu öğrenci 35 yolcudan 11’i yaralandı.

Kaza sonrası otobüste bulunanlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

AKSARAY

Aksaray’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gültepe köyünden aldığı öğrencileri okula götüren Hamza Bübül (58) idaresindeki 68 S 0359 plakalı öğrenci servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrenciler E.C. (13), B.Ç. (6), Z.Ç. (10) ve K.Ç. (6) ile hostes Elmas B. (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan şoför Hamza Bülbül, "Araba sağa sola savurmaya başladı. Gazdan ayağımı tamamen çektim. Bu arada aşağıya uçtuk. 8 öğrenci vardı arabada. Tuzlama yapılmamış. Tuzlama olsa vatandaş rahat rahat gelir gider” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.