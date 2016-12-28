Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul kar yağışı hazırlıklarını tamamladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını bildirdi. İBB'nin kentte yaşayan evsiz vatandaşları Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir etmesine ilişkin, gazetecilerle tesisi gezen Baraçlı, meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.





Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.



