Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ANKARA'DA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Malatya, Elazığ, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (40-70 km/sa) ve fırtına (60-90 km/sa zaman zaman 100 km/sa ve üzeri) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 11

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9