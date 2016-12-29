Olay, İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğunda karga sesi duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlk olarak havalandırma kapağını yerinden çıkaran ekipler, daha sonra kurtarma ekipmanlarını tek tek denedi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, yavru karga sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Havalandırma boşluğundan çıkartılan yavru karga doğaya salındı.
Yavru kargaya iki saatlik operasyon
29.12.2016 - 10:13 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan yavru karga itfaiye ekiplerini iki saat uğraştırdı. Pes etmeyen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yavru kargayı kurtardı.
Olay, İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğunda karga sesi duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlk olarak havalandırma kapağını yerinden çıkaran ekipler, daha sonra kurtarma ekipmanlarını tek tek denedi.Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından, yavru karga sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Etiketler : karga,kocaeli,
433281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433281.aspx
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