Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti. Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdiler.







SELDE SÜRÜKLENEN BABA-KIZ BİRBİRİNE SARILDI

Whatsapp hattımıza gelen görüntülerde Mersin'de meydana gelen sel nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve kızın sel sularına kapılıp birbirine sarılarak sürüklendiği görüldü.

Görüntülerde, baba ve kızının kendi çabalarıyla bir süre sonra sel sularından kurtulmayı başarıyor.

İşte o görüntüler:

Mersin'de 'evden çıkmayın' uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, "Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır." ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını belirtti.

Vatandaşların gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını isteyen Kocamaz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır. Oluşturduğumuz kriz masasıyla gelen her talebe ulaşılmaktadır."