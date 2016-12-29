Fırtına sebebiyle İstanbul'un çeşitli yerlerinde kazalar meydana gelirken polis köprülerde de önlem aldı. Motosikletlerin köprüye girişine izin verilmiyor.
Motorlara yasak! Köprüden geçemiyorlar...
29.12.2016 - 11:10 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sert hava şartları, hayatı olumsuz etkiliyor.
Etiketler : köprüden geçiş,motor,
433308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433308.aspx
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