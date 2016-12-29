Alınan bilgiye göre, Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 5971 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, Orhangazi ile Bağdat caddeleri kesişiminde 2 servis minibüsü ve 4 araca çarptı. Ardından Bağdat Caddesi'ndeki benzin istasyonuna giren kamyon, istinat duvarını aşıp 2 aracın üzerine düşerek durabildi.
6 kişi yaralandı
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Freni boşalan kamyon 8 araca çarptı: 6 yaralı
29.12.2016 - 11:58 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Maltepe'de freni boşalan kamyonun 8 araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 5971 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, Orhangazi ile Bağdat caddeleri kesişiminde 2 servis minibüsü ve 4 araca çarptı. Ardından Bağdat Caddesi'ndeki benzin istasyonuna giren kamyon, istinat duvarını aşıp 2 aracın üzerine düşerek durabildi.
Etiketler : maltepe,kaza,kaza haberleri,
433329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433329.aspx
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