Alınan bilgiye göre, Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 5971 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, Orhangazi ile Bağdat caddeleri kesişiminde 2 servis minibüsü ve 4 araca çarptı. Ardından Bağdat Caddesi'ndeki benzin istasyonuna giren kamyon, istinat duvarını aşıp 2 aracın üzerine düşerek durabildi.
6 kişi yaralandı
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.