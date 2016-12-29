Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Maltepe Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 5971 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, Orhangazi ile Bağdat caddeleri kesişiminde 2 servis minibüsü ve 4 araca çarptı. Ardından Bağdat Caddesi'ndeki benzin istasyonuna giren kamyon, istinat duvarını aşıp 2 aracın üzerine düşerek durabildi.

6 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

