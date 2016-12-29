Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'deki özel bir hastanede doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hakan Kaya 20 yıla yakın Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptığını ve meslek hayatında ilk defa dördüz doğumu ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi. Op. Dr. Kaya, "Hasta yaklaşık 2 yıllık evli olan daha önceki süreçte 3 gebelik kaybı olan bir hastamız. Bana geldiklerinde gebelik istediklerini ancak canlı gebeliklerinin olmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmalarda hastada kan pıhtılaşması bozukluğu tespit ettik. Bununla ilgili tedavi uyguladık" diye konuştu.



Op.Dr. Atmaca, "Ayrıca hastanın yumurtlama bozukluğu vardı. Ona dönük olarak ilaç tedavisi verdik. Neticesinde dördüz gebelik oldu. Dördüz gebeliklerin genellikle düşükle sonuçlanması nedeniyle aileye birkaç tanesini sonlandırabileceğimizi diğerlerinin canlı devam edebileceği yöntemi olduğunu söylememize rağmen, dördünün de devam etmesini istediler. Bu şekilde takip ettik. Dördüz gebeliklerin ileriki haftalara kadar gelmesi zordur. Yaklaşık 28. Haftaya geldiğinde doğum eğiliminin başlaması üzerine de sezaryen ile dördüz gebeliklerin sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirmiş olduk. Bebekler iki kız ve iki erkek olarak dünyaya geldi. Dördü de sağlıklı ve yaklaşık 800 gram ile 1200 gram arasında ağırlıkları mevcut" dedi.

27 yaşındaki baba Milazım Atmaca eşi Zeynep ile 3 yıldır evli olduklarını belirterek “Eşim gebe kalıyordu ama sürekli düşük oluyordu. Doktor Hakan Bey’in sayesinde bir yerlere kadar gelebildik. Mutluyuz, mutluluğumuzu herkesle paylaşmak isteriz. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu” dedi. Milazım Atmaca, çocukların isimlerini aile büyüklerinin koyacağını söyleyerek, “İlk defa bir çocuğumuz oldu o da şansımıza dördüz oldu. Bunun şaşkınlığı içindeyiz” dedi.



Milazım Atmaca, “Cumhurbaşkanımız en az 3 çocuk yapın çağrısında bulunuyordu. Bizim dördüz çocuklarımız oldu. Şu anda onların bez ve mama masraflarını nasıl karşılayacağımı düşünüyorum. Dün bez almaya gittim 150 TL para verdim. Yetkililerin de bize bu konularda yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.