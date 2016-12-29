Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük bir kısmı, yağışlardan dolayı sular altında kalınca çok sayıda araç, selde mahsur kaldı.

DENİZ YATAĞI İLE KEYİF YAPTI

Ancak Mersin'deki tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen bir vatandaş, sel sularının doldurduğu alt geçitte deniz yatağıyla yüzerek keyif yaptı. Çevredeki insanlar ise, geçitin etrafına toplanarak o soğukta yüzen çılgın adamı hayretler içerisinde seyretti.







