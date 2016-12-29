Alınan bilgiye göre, midye toplamak için Beylikdüzü Ambarlı Limanı  mevkisinden denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle  denizde alabora oldu.
 
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Deniz Şube Müdürlüğü'ne  bağlı dalgıç polisler, denize düşen Yılmaz Bodrum'u kurtarırken, İlyas  Bostancıeli'nin cesedi bulundu. Alabora olan tekneden denize düşen Hüseyin  Karaman'a ise ulaşılamadı.
 
Olumsuz hava şartları nedeniyle Karaman'ı arama çalışmalarına ara  verildiği bildirildi.