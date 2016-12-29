Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, zarar gören alanlarda incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu Tarsus'un başta Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak, Kelahmet mahalleleri olmak üzere çok sayıda mahallede arazilerin şiddetli yağıştan zarar gördüğünü belirtti.

Binlerce dönüm arazinin su altında kaldığını ifade eden Ergezer, su tahliye pompalarının yetersiz kaldığını kaydetti.

Yağışların dinmesinden sonra devletin hasar tespit çalışmaları yapacağına inandığını aktaran Ali Ergezer, "Hasar, oluşturulacak komisyonun incelemelerinin ardından ortaya çıkacak. Arazisi zarar gören kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Ergezer, daha sonra çiftçilerin sorunlarını dinledi.