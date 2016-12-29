Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bir çok ilimizde yoğun yağış nedeniyle okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrencinin beklediği 'okullar tatil edildi' haberini bir çok ilimizde valilik verdi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi. Son dakika kar tatili haberleri...

ANKARA

Ankara'da bugün tatil edilen okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Yurdun büyük bölümünde etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okulların yarın ( 30 Aralık 2016) tarihinde eğitime ara verilecek. İstanbul'da yaşayan öğrenciler için henüz bir açıklama yapılmazken, öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. İşte okulların tatil olduğu iller...

UŞAK

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

BİLECİK

Bilecik’in Bozüyük ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim verilen bir günlük kar tatili uzadı.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede okullar 30 Kasım 2016 Cuma günü de tatil edildi. İlçede 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan son değerlendirmeler sonrasında yarınki meteorolojik veriler de değerlendirilerek Vali Süleyman Elban ile görüşen Kaymakam Hasan Yaman, ilçe genelindeki tüm okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği açıklandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Gölpazarı’nda Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Bugün de okulların tatil edildiği Gölpazarı'na bağlı 40 köy yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

BALIKESİR

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Dursunbey’de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.

SAKARYA

Gün içerisinde taşımalı sistemle eğitim verilen okulların tatil edildiğini açıklayan Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni karar aldı. Valilik, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tamamının yarın tatil edildiğini duyurdu.

BURSA

BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime yarın ara verdi.

Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa’da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli’de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.

MERSİN

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

MANİSA

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde dünden (çarşamba) beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy’de 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği öğrenildi.

Okulların yarın tatil edildiği Nevşehir'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

- KOÜ'DE TATİL

Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, yarın da tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.

Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BURDUR

Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.