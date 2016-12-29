Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza akşamüzeri Uşak merkezden Uşak Organize Sanayi Bölgesine bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana geldi. Uşak - İzmir karayolu 16. Km’sinde TIR’ı sollamak isterken kontrolden çıktığı belirtilen servis minibüsü orta refüje çarparak devrildi. Kazada serviste bulunan sürücü ile birlikte toplam 16 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.