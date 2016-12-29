Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, köyü yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan besi çiftliği yakınlarında 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
11 bidon esrar ele geçirildi
29.12.2016 - 18:39 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Etiketler : Diyarbakır,Lice,
433452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433452.aspx
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