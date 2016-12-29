Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, köyü yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan besi çiftliği yakınlarında 11 bidon esrar ile 3 otomatik av tüfeği ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.