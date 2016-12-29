Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışların ardından suların kapladığı kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki vatandaşlar, genç bir erkeğin su kenarında fotoğraf çekerken denize düştüğü yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan, kentteki sel sularında 2 kişinin cesedi bulunmuştu.