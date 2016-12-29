Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karla karışık yağmurun etkisini arttırması ile şehrin bir çok ilçesinde elektrik kesintisi yaşandı. İSKİ'den gelen son dakika açıklamasına göre bazı bölgelerde de su kesintileri yaşanabilir. İstanbul su kesintisi. Son dakika su kesintisi haberleri...İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi. İstanbul'un birçok ilçesi ve bazı illerde yaşanan elektrik kesintisinin ardından bir kesinti açıklamsı da İSKİ'den geldi. enerji hattındaki arızadan kaynaklı su kesintileri yaşanabileceğini açıkladı.

"İÇME SUYU TESİSLERİMİZE ENERJİ GELEMEMEKTE"

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları hatırlatılarak, "İstanbul'da yaşanan hava şartları sebebiyle enerji hatlarında arızalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle içme suyu dağıtım tesislerimize de enerji gelememekte ve İstanbul'un bazı bölgelerine içme suyu ulaşması noktasında zaman zaman kesintiler yaşanabilmektedir. İlgili kurumca enerji arızalarının giderilip tesislerimize yeniden enerji verilmesiyle tesislerimiz normal çalışma sistemine devam edecektir." denildi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Marketlerde elektrik kesintisi nedeniyle mumlar kısa sürede tüketildi.

MUMLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Bayrampaşa'da elektrik kesintisi nedeniyle birçok esnaf zorluklar yaşadı. Bir market işleten esnaf, elektrikler kesildikten kısa bir süre sonra elindeki mumların hepsinin tükendiğini söyledi. Markete gelen müşteriler mum bulamayınca geri döndü. Market sahibi, Elektrikler kesildiğinden beridir zorluklar yaşıyoruz. Kesintiden dolayı elektronik teraziyi kullanamıyoruz. Gelenler çoğunlukla mum alıyor. O da kısa sürede bitti" dedi.

Lokanta işleten bir esnaf ise, elektrik kesintisi nedeniyle sulu yemeklerin soğuduğunu ve bu nedenle müşterilerine yeterli hizmet veremediğinden yakındı. Işıklandırma olmadığı için çareyi, gelen müşterilerin masalarına mum koymakta bulan esnaf Cem Baytören, Mum ışığında, közde, mangalda emekleri ısıtarak satmaya çalışıyoruz. Yemekler büyük bir ihtimalle böyle giderse çöpe atacağız. Ya da denk gelirse Suriyeli garibanlara vereceğiz" dedi.

Ataşaehir'de bir esnaf elektrik sorunu aküyle çözdü. Aktarma kablosuyla Aküye bağladığı led ışıklarla dükkanını aydınlattı.

ULUSAL ŞEBEKE SİTEMİ KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım(BEDAŞ)'tan yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

Açıklama, "Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır." şeklinde devam etti.

Ayedaş'tan yapılan açıklamada da, "Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal şebeke sistemi kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı seferberlik ilan ederek kullanıyoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon ile tarafımızca da takip edilmektedir" denildi.