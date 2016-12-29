Meteorolojin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Kar yağışın şiddetli görüldüğü Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü. İlçede bazı kişilerin arabaların üzerini tutan karlardan İstanbul yazdığı görüldü. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Beylikdüzü’nü beyaza büründü
29.12.2016 - 22:05 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 22:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede Beylikdüzü’nü beyaza büründü.
Etiketler : Beylikdüzü,
433497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER