Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı Milli Piyango Çekilişinde En Çok Çıkan Numara! 2017'ye sayılı günler kala Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için biletlere gösterilen yoğun ilgi devam ediyor. Öte yandan vatandaşlar Yılbaşı çekilişinde en çok çıkan ve kazandıran numaraları da aratarak biletlerini alıyor. Geçmiş yıllarda en çok kazandıran numaraları bu başlık altında bulabilirsiniz. Yeni yıla girmeye kısa bir süre kala vatandaşlar zengin olma hayalleri ile Milli Piyango Yılbaşı bilete almaya devam ediyor. 2017'ye zengin girmek isteyen vatandaşlar bir yandan da ''yılbaşı çekilişinde en çok çıkan'' numaraları araştırıyor. Önceki senelerde en çok kazandıran numaraları bu başlık altında sizler için derledik. Yılbaşı çekilişinde en çok kazandıran numaralar hangileri? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul'u, 4'er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

2017 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılacak yılbaşı özel çekilişinde sahip ya da sahiplerini bulacak 60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 519377

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde biletlerin son iki rakamına göre de dağıtılan ve halk arasında "amorti" olarak bilinen ikramiyede 10 - 50 TL arasında bir ikramiye dağıtılıyor. Son 10 yıl içerisinde en çok amorti çıkan rakamlar 2 ve 8 oldu. 8 rakamı, 10 yıl içerisinde 5 kez çıkarak en çok çıkan amorti rakamı unvanına sahip. Ardından 4 kez de 2 rakamı amorti olarak seçildi.

İşte son 10 yılda çıkan amorti rakamları;

2016: 2, 8

2015: 2, 6

2014: 0, 8

2013: 4, 5

2012: 3, 9

2011: 2, 8

2010: 1, 7

2009: 2, 8

2008: 0, 8

2007: 0, 7