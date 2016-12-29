Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Diyarbakır’a giden yolcu otobüsüne yoldan binen ve araçta şüpheli tavırlar sergileyen 19 yaşındaki B.G. adlı kadın, otobüs şoförü tarafından jandarma ekiplerine ihbar edildi. Şahsın canlı bomba olabileceği ihtimaline karşı otobüs TEM Otoyolu Abant Kavşağı’nda bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu.

B.G., jandarma ekiplerini fark ederek başka bir otobüse binmek istedi. Ekiplerin kendisini fark ettiğini gören B.G., otobüs şoförlerinin uyudu bagaj kısmına girmek istedi. Vatandaşların uyarıları sonrasında B.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 19 yaşındaki B.B., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.