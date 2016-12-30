Ankara'da gece boyunca etkili olan kar yağışından trafik olumsuz etkilendi. Özellikle kentin yüksek semtleri ile Etimesgut İlçesi'nde çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler araçları yolda kaldı.
Yollar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
30.12.2016 - 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.
Etiketler : Ankara,kar,
433604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433604.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER