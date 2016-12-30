Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da gece boyunca etkili olan kar yağışından trafik olumsuz etkilendi. Özellikle kentin yüksek semtleri ile Etimesgut İlçesi'nde çok sayıda sürücü yolda kaldı. Sabah işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler araçları yolda kaldı.