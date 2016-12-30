Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB kıyı düzenleme projesi kapsamında valelerin rastgele yol kenarlarına park etmesini önlemek amacıyla bir projeyi hayata geçiriyor.

EMİRGAN'DA BİR ÖRNEĞİ VAR



İBB bir açıklama yaparak, “Emirgan’da da bir örneği var. Balık tutma platformları, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları olacak burada. Sadece bir otopark çalışması değil. Yola paralel şekilde araçların park edeceği otopark da olacak bu düzenleme kapsamında. Valeler rastgele park ediyorlar. Onu önlemek ve düzenlemek amacıyla hayata geçirdik. 143 araçlık bir yer. Akabinde marina projesiyle bu otoparkın ilgisi yok. Sahil düzenleme çalışmasını kapsıyor bu uygulama” ifadeleri kullanıldı.