Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çalıcı köyüne giden vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrasında aç kalan ve yiyecek arayan bir ayı ile karşılaştı. Araçtan korkan ve yolda uzun süre koşan ayıyı görüntüleyen Ramazan Yeşil, şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süre aracın önünde koşan ayı, Çalıcı köyünün girişinde yoldan çıkarak gözden kayboldu.