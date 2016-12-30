Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çalıcı köyüne giden vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrasında aç kalan ve yiyecek arayan bir ayı ile karşılaştı. Araçtan korkan ve yolda uzun süre koşan ayıyı görüntüleyen Ramazan Yeşil, şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süre aracın önünde koşan ayı, Çalıcı köyünün girişinde yoldan çıkarak gözden kayboldu.
Aç kalan ayı köye indi
30.12.2016 - 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta kar yağışı sonrasında aç kalan ve yiyecek aramak için köye kadar inen ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Etiketler : ayı,sivas,
433676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433676.aspx
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