Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dün şehrin birçok bölgesinde yaşanan kesintiler bugün de devam ediyor. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle doğalgazlar da yanmayınca vatandaşlar ısınabilmek için değişik yöntemlere başvurdu. Esenler'de esnaflar soğuktan iş yerlerinde oturamayınca çareyi kapının önünde ateş yakmakta buldu.

İş yeri sahibi Yılmaz Aktürk, dün ve bugün yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, “Dün akşam elektrik olmayınca soğuğa dayanamayarak mecbur kapattık iş yerini. Sabah geldiğimizde elektrik vardı, ancak 09.00’da yeniden elektrik kesintisi yaşandı. Akşama kadar gelmeyecek, biz de üşüdük, mecburen buna başvurduk” dedi.



Bir başka iş yeri sahibi ise müşterilerinin soğuktan üşüdüğünü ve onları ısıtmak için ateşin başına getirdiklerini söyledi.