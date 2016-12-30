Bolu Dağı’nın D-100 karayolu ve TEM otoyolu mevkilerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, güzergahta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. D-100 karayolunun Bolu Düzce il sınırında kar yağışı etkisini daha fazla gösteriyor. Kar yağışının yeni yılın ilk günlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
30.12.2016 - 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Etiketler : bolu,bolu dağı,karayolu,
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