Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Korkuteli ilçesinde bulunan bir kompost tesisinde meydana geldi. Isınmak için büyük varil sobanın içine diner dökülmesi sonucu soba bir anda parladı. Sobanın harlaması nedeniyle ısınan Sultan Kayacan (19), Münevver Afacan (28), Keziban Piker (42) ve Hüseyin Saçan (37) yaralandılar. Yaralılar ilk olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Sultan Kayacan, Münevver Afacan, Keziban Piker, Hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



Yüzüne silah patladı 1 yaralı

Korkuteli’ne bağlı Yelten Mahallesinde silahın yere düşmesi sonucu, silahtan çıkan saçmalar Veli İpek’i ağır yaraladı.

Ağır yaralanan Veli İpek, Hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.