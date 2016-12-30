Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 15.30 sularında Sultangazi’ye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, postaneye giren silahlı 3 kişi bir miktar para alarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak silahlı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 1 silahlı soyguncu çalmak istediği paralarla yakalandı. PTT şubesinin etrafını güvenlik şeridi çeken ekipler, diğer soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.