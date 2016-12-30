Yılın son gecesi için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarının saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece Marmaray hattı seferleri de dahil tüm raylı sistem hatları, 02.00'ye kadar hizmet verecek.Teleferik hatları ise 22.00'de işletmeye kapatılacak.
Yarın raylı sistem hatları saat 02.00'ye kadar çalışacak
30.12.2016 - 19:42 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılın son gecesi için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarının saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Etiketler : raylı sistem,
433775 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433775.aspx
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