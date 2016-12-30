Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın son gecesi için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarının saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece Marmaray hattı seferleri de dahil tüm raylı sistem hatları, 02.00'ye kadar hizmet verecek.Teleferik hatları ise 22.00'de işletmeye kapatılacak.