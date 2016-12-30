Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2016 Cumartesi saat 16.00'dan itibaren yılbaşı tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve bunlara alternatif güzergâhlar belirlendiği kaydedildi.