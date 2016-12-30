İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2016 Cumartesi saat 16.00'dan itibaren yılbaşı tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve bunlara alternatif güzergâhlar belirlendiği kaydedildi.
Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
30.12.2016 - 19:46 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Cumartesi 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Beyoğlu,
433778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433778.aspx
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