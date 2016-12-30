Sivrihisar yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Milletvekili Karaburun kazayı sosyal medya hesabından fotoğraflarıyla paylaşırken “Arayıp soranlara teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Sivrihisar yolunda kaza geçirdim. Seyir halindeyim. Bursa'mıza gitmeye çalışıyorum” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun trafik kazası geçirdi
30.12.2016 - 20:46 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ankara’dan Bursa’ya dönerken trafik kazası geçirdi.
Etiketler : AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun,
433796 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433796.aspx
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