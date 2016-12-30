Sivrihisar yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Milletvekili Karaburun kazayı sosyal medya hesabından fotoğraflarıyla paylaşırken “Arayıp soranlara teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Sivrihisar yolunda kaza geçirdim. Seyir halindeyim. Bursa'mıza gitmeye çalışıyorum” dedi.