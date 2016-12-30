Bandırma’da aralıksız yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, belediye ekipleri ise yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Bandırma-Gönen-Biga Yolunda zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma'ya bağlı Yeni Yenice, Dedeobası, Emre, Çakıl ve Mahbubeler mahallelerinde kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.
Bandırma'da kar yağışı şiddetini arttırdı
30.12.2016 - 22:43 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırdı.
Etiketler : Bandırma,
433824 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433824.aspx
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