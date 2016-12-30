Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma’da aralıksız yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, belediye ekipleri ise yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Bandırma-Gönen-Biga Yolunda zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bandırma'ya bağlı Yeni Yenice, Dedeobası, Emre, Çakıl ve Mahbubeler mahallelerinde kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.