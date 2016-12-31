Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango'da kazanan ilk numaralar açıklandı. Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango bileti sonuçları belli oluyor. Yeni seneye talihli girenlerden biri de siz olabilirsiniz. Kazanan numaraların neler olduğunu sitemizden öğrenebilirsiniz. Milli Piyango bileti sonuçları, ve yılbaşı çekilişinde kazanan numaraları, 2017 Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Büyük ikramiye kaç TL? Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 2017 bilet sorgulama ekranı, kazanan numaralar ve amorti sonuçlarını ve daha fazlasını haberimizden takip edebilirsiniz. Nefesler tutuldu, gözler bu gecede, Yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Peki bu para hangi numaralı biletlere çıktı? Milyonlarınn gözü bu gece MPİ 2017 talihli numaralarında olacak. 2017 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ise 60 milyon lira. Bu sene tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet ise 15 liradan satılacak. 2017 yılbaşı özel çekilişi için bilet alan milyonlarca kişi şimdi heyecanla çekilişlerin yapılmasını bekliyor. Herkesin aklında ise büyük ikramiye kime çıkacak? sorusu var. Milli Piyango 2017 Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye tam 60 milyon lira. Çekiliş sonrası bilet sorgulama ekranı ve tüm sonuçları anında sayfamızda bulacaksınız. Peki MPİ bilet sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır? 2017'ye sayılı günler kala bayilerde ve seyyar satıcılar önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlar tüm biletleri neredeyse bitirdi. 60 milyon TL'lik rekor ikramiye birçok kişinin hayalini şimdiden süslemeye başladı bile. Peki yılbaşı bileti nasıl sorgulanır? Milli piyango kazanan rakamları hangileri? Amorti hangi rakamlara çıktı? Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2016 akşamı açılacak.Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. İşte diğer ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN İLK NUMARALAR BELLİ OLDU!

Milli Piyango 100 bin liralık ikramiye bilet çekilişi açıklandı. Çeyrek bilete çıkan 100 bin liralık ikramiye, 2 İstanbul ve bir İskenderun'a çıktı.

100 bin liralık ikramiyeye çıkan numaralar aşağıda yer almaktadır.

3044608, 2948808, 6579442

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA - TIKLA ÖĞREN



MİLLİ PİYANGO 2017 İKRAMİYESİ SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2017 HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Yeni senenin talihlisi bu akşam belli oluyor. 2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saat 19.00'da başlayacak ve 100.000 TL ikramiye için 7 küre olarak 20 adet çekim yapılacaktır. Büyük ikramiye olan 60 Milyon için ise millipiyango.gov.tr üzerinden belirtilen yayın akışına göre çekiliş saati 230.30-23.45 aralığıdır.



BİLETLERİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

2017 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE KAÇ LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, 60 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak.



2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira da dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile teselli bulacak. 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 60 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 348 milyon 180 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.



MİLLİ PİYANGO EN TALİHLİ NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde en talihli rakamın “3” olduğu, çoğunlukla, ikramiye ve en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye tutan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez talih küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en talihli 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı. Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz.



İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.