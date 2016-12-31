Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.