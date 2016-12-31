BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'dan sefer iptalleri
31.12.2016 - 07:21 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : budo,budo sefer iptalleri,
433865 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433865.aspx
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