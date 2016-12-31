Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de Serkan ve Fatma Genç çifti önceki gün çocuklarını kreşe bıraktıktan sonra işe gitmek üzere arabalarıyla yola çıktı. Şehirde son yıllarda görülen en şiddetli yağmurla birlikte yaşanan sel felaketi onları bu esnada yakaladı. Araçları suya kapılan genç çiftin cesetleri Toroslar ilçesindeki Yalınayak deresinde farklı yerlerde bulundu. 3 yaşındaki kızları Miray ve yanlarındaki komşuları Sultan Uncu ise kayıp. Başlatılan arama çalışması dün gün boyunca devam etti. AFAD, belediye ekipleri ve çiftin yakınları dere boyunca her yere baktı. Çalışmalarda çiftin aracının parçası olduğu tahmin edilen ön kaput bulundu. Ancak minik Miray ve Sultan Uncu'yu ulaşılamadı.



2 gündür torununu arayan Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Çocuğun kreşe bırakılmadığını öğrendik. Koca araba yok. Acaba çocuk içinde mi dedik. Allah'tan geldi ne diyelim? Bize gösterdi, başkasına göstermesin" diye konuştu.