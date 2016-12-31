Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da yaşayan Elif-Seyfettin Yaraş çiftinin 4 yaşındaki kızı Ayşe'nin kanında dört yıl önce yüksek oranda cıva ve antimon elementi tespit edildi. Anne Elif Yaraş, yapılan testlerde kızında babasının meslek hastalığına rastlandığını belirterek "Eşim sanayide bu maddeleri içeren bir iş yerinde çalışıyordu. Bu elementler Ayşe'nin kanında çıkınca işi bıraktı" dedi. Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Seyfettin Yaraş ise "Kızımın ateşi 41 dereceye çıkıyordu. Tırnakları ve yüzü morarıyordu, vücudunda yaralar oluşuyordu. 7 ay Celâl Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördü. Oradaki doktor bu tür hasta çocukların en fazla 6 ay ya da 1 yıl yaşayabildiğini söyledi. Daha sonra Ege Üniversitesine gittik Kızım yaklaşık 2 yıl da burada yattı. Metabolizma hastası, lösemi gibi şeyler söylediler. Ancak, 4 yıl boyunca tam bir teşhis konulamadı. Basında çıkan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kızımla aynı hastalığa yakalananlar yatağa bağlı yaşıyormuş. Ben yavrumun bu hâle düşmesini istemiyorum'' diye dert yandı.