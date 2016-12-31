Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da aylardır kaybolan 34 yaşındaki Hüseyin Altı'nın, arkadaşı Akif T. (42) tarafından öldürülüp parçalandığı ortaya çıktı. Altı'nın son telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif T. ile irtibata geçtiğini tespit etti. Dün gözaltına alınan Akif T. polis sorgusunda arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Bekâr olan Hüseyin Altı'nın kendisi için kız bulmasını istediğini belirten Akif T. verdiği ifadede "Ona kız bulabileceğimi, Üsküp'te bir kız olduğunu ama masraflı olacağını söyledim. 44 bin TL istedim, o da verdi. Paraları gece eğlencelerinde harcadım. 26 Mart günü Gökdere Metro İstasyonu'ndan inen Hüseyin, saat 14.40 sularında Selimzade Mahallesi'nde bulunan evime geldi. Bana 'Bu kız meselesi çok uzadı' dedi. Ben de parayı harcadığımı, kız aramadığımı söyledim. Bana küfredip, yumruk attı. Ben de ona yumruk attım ve yere düştü. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve evin salonunda boğuştuk. Önce Hüseyin'i değişik yerlerinden defalarca bıçakladım. Öldüğünü anlayınca banyoya götürdüm ve parçaladım'' dedi.