Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1- ABD Başkanlık Seçimleri: ABD, 45. başkanını seçmek için kasım ayında sandık başına gitti. 2016 Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, favori Demokrat Parti adayı Hillary Clinton karşısında seçimi önde bitirdi. Pensilvanya eyaletindeki 20 delegeyi de kazanan Trump 270 delege sayısını aşarak ABD Başkanı oldu.





2- Brezilya’nın siyaseti: Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları öncesinde patlak veren ekonomik krizin ardından Brezilya bu yıl son yılların en büyük siyasi krizi ile çalkalandı.





3- Pokemon Go: 1990'lı yılların en dikkat çekici çizgi filmlerinden biri olan ve o dönemde milyonarca hayran edinen Pokemon'dan ilham alan akıllı telefonlar üzerinden oynanabilen mobil oyun Pokemon GO, kısa sürede milyonların 'cep'ine girdi.





4- “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketi: ABD'de polislerin siyahi vatandaşlara karşı artan şiddeti sonrası "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketi uzun süre gündemde kaldı.





5- Rodrigo Duterte ve Filipinler Başkanlık Seçimleri: Filipinler’de şiddeti ortadan kaldırmak için hapisteki binlerce hükümlüyü öldürmekten çekinmeyeceğini vaat eden "başına buyruk" Rodrigo Duterte devlet başkanı seçildi. Oyların yüzde 39'unu alan Duterte "devrimci bir yönetim" sözü vermişti. Duterte parlamentoyu feshetme tehdidinde de bulunmuştu.





6- Olimpiyatlar: 2016 Yaz Olimpiyatları 5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya'nın en büyük ikinci kenti olan Rio de Janeiro'da düzenlendi. Olimpiyatlar Brezilya'nın aşırı harcamaları nedeniyle sıklıkla dünya basının da gündemindeydi.





7- Brexit: Haziran ayında Birleşik Krallık, referandumdan çıkan yüzde 52 oyla Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdi. Brexit olarak da anılan bu sonuç henüz yürürlüğe girmese de uzun süredir en çok konuşulan konulardan biri.





8- Super Bowl (Amerikan Futbolu Şampiyonluk Müsabakası): Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Super Bowl'da ABD'de hayat 4 saat boyunca durdu. Yılın en büyük spor müsabakalarından biri olarak kabul gören maç Facebook'ta da en çok konuşulan konulardan birisiydi.





9- David Bowie: Efsanevi İngiliz müzisyen David Bowie, Ocak ayında, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Bowie'ye, ölümünden 18 ay önce kanser teşhisi konmuştu.





10- Muhammed Ali: ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. Muhammed Ali, 1984 yılından beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu.



